05.06 21:41 MIGnews.com

Нетаниягу рассказал о новом министре юстиции

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил депутата Амира Охану на пост министра юстиции.Адвокат Амир Охана хорошо знаком с правовой системой. Он бакалавр права, проходил практику в прокуратуре Центрального региона.В течение десяти лет Амир Охана был адвокатом и выступал в судах по всей стране. В Кнессете он работал над рядом законов, в том числе над Основным законом о еврейском характере государства.