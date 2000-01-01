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Нетаниягу рассказал о новом министре юстиции 05.06 21:41   MIGnews.com

Нетаниягу рассказал о новом министре юстиции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил депутата Амира Охану на пост министра юстиции.

Адвокат Амир Охана хорошо знаком с правовой системой. Он бакалавр права, проходил практику в прокуратуре Центрального региона.

В течение десяти лет Амир Охана был адвокатом и выступал в судах по всей стране. В Кнессете он работал над рядом законов, в том числе над Основным законом о еврейском характере государства.


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