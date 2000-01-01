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Мэр Иерусалима: потерпите, уберем гей-флаги завтра вечером 05.06 21:05   MIGnews.com

Мэр Иерусалима: потерпите, уберем гей-флаги завтра вечером

Возмущенный житель Иерусалима написал мэру города Моше Леона сообщение в whatsapp: “Я в ужасе после того, как узнал, что вы распорядились не снимать флаги гей-парада и убрали постеры “Мама+папа=семья”. Где права и справедливость? Я - гражданин второго сорта?”

Мэр ответил: “Дорогой друг, я обязан действовать в соответствии с инструкциями моего юридического советника. Я очень сожалею, что ваши чувства были оскорблены. Завтра вечером все флаги уберут”.

Жители города также написали Леону: “Мы считаем необходимым выразить наш протест в связи с вывешиванием этих флагов разврата и самого существования этого отвратительного парада, а также перевод на эти цели полумиллиона шекелей  общине LGBT, нарушающей основные ценности иудаизма и совершающей самые серьезные преступления против Торы”.

Также мэру направлена петиция в поддержку требований главного раввина города Ариэля Штерна: “Мы требуем от имени всех жителей Иерусалима, чтобы вы сохраняли характер города и не допускали поднятия флагов, оскверняющих священный характер нашего города. Мы требуем прекратить проведение подобного рода мероприятий и попытки навязывания этих извращенных ценностей в общественных местах”.

Утром 5 июня Высший Суд Справедливости Израиля отверг срочную петицию Хазон против муниципалитета Иерусалима.

Движение Хазон перед “Парадом Гордости” в Иерусалиме разместило постеры “Мама-папа=семья. Мужество быть нормальным”.

Муниципалитет Иерусалима распорядился снять постеры немедленно, как оскорбляющие чувства общины LGBT.

Ранее муниципалитет отказал исполнить требование главного раввина Иерусалима Штерна снять флаги LGBT.

Муниципалитет Иерусалима заявил: “Мы действуем в соответствии с рекомендациями юридического советника, которые основываются на юридических соображениях, поэтому было принято решение убрать эти постеры”.

Судья БАГАЦа Ицхак Амит постановил, что речь идет об административном деле, находящемся в сфере полномочий муниципальных властей, и потому БАГАЦ дело рассматривать не будет. Движение Хазит обязали оплатить судебные издержки в сумме 2500 шекелей.


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