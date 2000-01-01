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Трамп и Меркель обсудили Ливию и Западную Африку 06.06 11:16   MIGnews.com

Трамп и Меркель обсудили Ливию и Западную Африку

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Западной Африке во время встречи в Британии в среду, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

“Президент Трамп и канцлер Меркель провели встречу в течение 10 минут”, - сказал Сандерс.

“Они согласились продолжить обсуждение на G20”, - добавила она. Встреча G20 состоится в Японии в конце этого месяца.


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