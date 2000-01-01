06.06 11:16 MIGnews.com

Трамп и Меркель обсудили Ливию и Западную Африку

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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Западной Африке во время встречи в Британии в среду, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.“Президент Трамп и канцлер Меркель провели встречу в течение 10 минут”, - сказал Сандерс.“Они согласились продолжить обсуждение на G20”, - добавила она. Встреча G20 состоится в Японии в конце этого месяца.