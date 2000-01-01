05.06 17:56 MIGnews.com
Иранский лидер осуждает мирный план США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду назвал мирный план США на Ближнем Востоке «великим предательством исламского мира» и предупредил соперников в Персидском заливе не поддерживать его.
Вашингтон готовится развернуть экономические аспекты своего долгожданного мирного плана между израильтянами и ПА, получившего название «сделка века», на конференции в Бахрейне в конце этого месяца.
«Цель этой конференции - реализовать предательский, подлый план Америки в отношении Палестины, который они назвали «сделкой века», - сказал Хаменеи, сообщает Arutz Sheva
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