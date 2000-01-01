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Иранский лидер осуждает мирный план США 05.06 17:56   MIGnews.com

Иранский лидер осуждает мирный план США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду назвал мирный план США на Ближнем Востоке «великим предательством исламского мира» и предупредил соперников в Персидском заливе не поддерживать его.

Вашингтон готовится развернуть экономические аспекты своего долгожданного мирного плана между израильтянами и ПА, получившего название «сделка века», на конференции в Бахрейне в конце этого месяца.

«Цель этой конференции - реализовать предательский, подлый план Америки в отношении Палестины, который они назвали «сделкой века», - сказал Хаменеи, сообщает Arutz Sheva.


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