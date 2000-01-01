Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израильский дипломат назначен на ключевую должность в ООН 05.06 13:06   MIGnews.com

Израильский дипломат назначен на ключевую должность в ООН

Сегодня Организация Объединенных Наций избрала следующего президента Генеральной Ассамблеи посла Нигерии при ООН, Тиджани Мухаммада-Банде, вместе с главами и заместителями различных комитетов организации.

Также дипломат Израиля, Анат Фишер Цин, была избрана на должность заместителя председателя комитета ООН по экономическим и финансовым вопросам на текущий год.

Это достижение произошло после исторического прецедента, созданного послом Израиля — Дэнни Даноном. Он был избран в 2016 году на должность председателя юридического комитета ООН. Это первый случай в истории организации, когда Израиль возглавил постоянный комитет.

Посол Данон поздравил Фишер Цин и сказал: “Это еще одно доказательство, что мы меняем враждебную атмосферу ООН”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:32
Израильская лотерея не может найти двух миллионеров
13:13
Опубликовано фото атаковавшего в Рамат Ха Шарон
12:58
Штайниц был бы рад видеть Шакед в "Ликуде"
12:28
Пожарные борются с огнем недалеко от Иерусалима
12:15
Анегби не знает о вхождении Шакед в Ликуд
12:07
Уровень жизни в Израиле быстро растет
11:53
Известно, когда выберут нового премьера Британии
11:33
Автобус с детьми слетел с шоссе
11:23
Гей-парад: в Иерусалиме снимут постеры “Мама+папа=семья”
11:17
Арестованы подозреваемые в терроризме
10:47
Япония: в аварии с беспилотным поездом пострадали 20 человек
10:17
Сотни шекелей в месяц: гид по урезанию израильских пенсий
10:00
США выразили соболезнования в связи с кончиной Нехамы Ривлин
10:00
Мужчину ранили в Рамат ха-Шарон
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus