05.06 13:06 MIGnews.com

Израильский дипломат назначен на ключевую должность в ООН

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Сегодня Организация Объединенных Наций избрала следующего президента Генеральной Ассамблеи посла Нигерии при ООН, Тиджани Мухаммада-Банде, вместе с главами и заместителями различных комитетов организации.Также дипломат Израиля, Анат Фишер Цин, была избрана на должность заместителя председателя комитета ООН по экономическим и финансовым вопросам на текущий год.Это достижение произошло после исторического прецедента, созданного послом Израиля — Дэнни Даноном. Он был избран в 2016 году на должность председателя юридического комитета ООН. Это первый случай в истории организации, когда Израиль возглавил постоянный комитет.Посол Данон поздравил Фишер Цин и сказал: “Это еще одно доказательство, что мы меняем враждебную атмосферу ООН”.