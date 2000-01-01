05.06 11:23 MIGnews.com

Гей-парад: в Иерусалиме снимут постеры “Мама+папа=семья”

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Высший Суд Справедливости Израиля отверг срочную петицию Хазон против муниципалитета Иерусалима.Движение Хазон перед “Парадом Гордости” в Иерусалиме разместило постеры “Мама-папа=семья. Мужество быть нормальным”.Муниципалитет Иерусалима распорядился снять постеры немедленно, как оскорбляющие чувства общины LGBT.Ранее муниципалитет отказал исполнить требование главного раввина Иерусалима Штерна снять флаги LGBT.Муниципалитет Иерусалима заявил: “Мы действуем в соответствии с рекомендациями юридического советника, которые основываются на юридических соображениях, поэтому было принято решение убрать эти постеры”.Судья БАГАЦа Ицхак Амит постановил, что речь идет об административном деле, находящемся в сфере полномочий муниципальных властей, и потому БАГАЦ дело рассматривать не будет. Движение Хазит обязали оплатить судебные издержки в сумме 2500 шекелей.