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Гей-парад: в Иерусалиме снимут постеры “Мама+папа=семья” 05.06 11:23   MIGnews.com

Гей-парад: в Иерусалиме снимут постеры “Мама+папа=семья”

Высший Суд Справедливости Израиля отверг срочную петицию Хазон против муниципалитета Иерусалима.

Движение Хазон перед “Парадом Гордости” в Иерусалиме разместило постеры “Мама-папа=семья. Мужество быть нормальным”.

Муниципалитет Иерусалима распорядился снять постеры немедленно, как оскорбляющие чувства общины LGBT.

Ранее муниципалитет отказал исполнить требование главного раввина Иерусалима Штерна снять флаги LGBT.

Муниципалитет Иерусалима заявил: “Мы действуем в соответствии с рекомендациями юридического советника, которые основываются на юридических соображениях, поэтому было принято решение убрать эти постеры”.

Судья БАГАЦа Ицхак Амит постановил, что речь идет об административном деле, находящемся в сфере полномочий муниципальных властей, и потому БАГАЦ дело рассматривать не будет. Движение Хазит обязали оплатить судебные издержки в сумме 2500 шекелей.


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