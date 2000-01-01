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05.06 12:07   MIGnews.com

Уровень жизни в Израиле быстро растет

Согласно отчету, опубликованному в среду в Центре социальной политики Тауба, в последние годы уровень жизни в Израиле резко повысился. Но самые бедные граждане находятся в числе тех, кто больше всех борется с нищетой в развитом мире.

Согласно годовому отчету, в период с 2012 по 2017 год наблюдался значительный рост доходов и потребления домашних хозяйств.

В домохозяйствах среднего класса за это время реальный располагаемый доход увеличился на 22%. В домохозяйствах с низким уровнем дохода рост составил примерно 19%, а в верхнем квинтиле увеличился на 14%. Основной прирост объясняется ростом доходов от работы, обусловленным быстрым ростом заработной платы и занятости.

По предварительным оценкам, валовой внутренний продукт (3,3%) вырос быстрее, чем в среднем по ОЭСР (2,9%) в 2018 году. Тем не менее, ВВП на душу населения, наиболее значимый показатель уровня жизни, вырос всего на 1,3%, что ниже среднего показателя по ОЭСР (2,2%).

Уровень занятости и активности на рынке труда продолжает расти, а уровень безработицы находится на исторически низком уровне — примерно 3,5%. Однако увеличение занятости коснулось не всех групп населения.

Доля арабских женщин в сфере занятости продолжает неуклонно расти и составляет примерно 40%, что лишь незначительно превышает целевой показатель правительства на 2020 год, составляющий 41%.

В случае мужчин ультраортодоксов — рост в начале десятилетия остановился. Уровень занятости в настоящее время составляет 49%, что далеко от цели правительства на 2020 год — 63%.


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