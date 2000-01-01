05.06 09:32 MIGnews.com

Трамп : 7 убитых, но мэр Лондона призывает не беспокоиться

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Президент США Дональд Трамп в серии утренних твитов атаковал политкорректность и политкорректного лондонского мэра Садик Хана.В одном из твитов Трамп пишет: “Семь убитых, 48 раненых в террористической атаке, и мэр Лондона говорит, что “причин для беспокойства нет!”Критики Трампа утверждают, что президент “вырвал слова Хана из контекста”, поскольку он говорил об увеличении полицейского присутствия на улицах и заверял жителей столицы Британии в том, что “причин беспокоиться нет”.Трамп, между тем пишет: “Мы должны прекратить быть политически корректными и заняться делом - делом безопасности наших людей. И если мы не поумнеем - будет только хуже”.