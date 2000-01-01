05.06 09:21 MIGnews.com

Нетаниягу верит в африканский потенциал

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Премьер-министр Израиля выступил в воскресенье, 4 июня, на Конференции ЭКОВАС в Либерии."Друзья, я очень рад быть здесь сегодня, и хотел бы поблагодарить вас за гостеприимство и за приглашение выступить. Приехать сюда, в эту организацию в Западной Африке, было мечтой. Мы можем многое сделать для улучшения жизни наших граждан", - начал свое выступление премьер-министр Нетаниягу."Я верю в Африку. Я верю в ее потенциал, настоящий и будущий. Это континент, который развивается. Живущие на нем люди талантливы. Я уделяю первоочередное внимание укреплению отношений между нами - это национальный и международный приоритет. Вот почему я стал первым израильским премьер-министром, впервые за долгие десятилетия посетившим Африку.", - отметил он."Между Африкой и Израилем существует естественная связь. Наша история схожа. Ваши народы подчинялись миру иностранных лидеров. Вы пережили ужасные войны и массовые убийства, и вы по-прежнему боретесь за то, чтобы выбраться из прошлого и двигаться в будущее с мужеством и силой, которые восхищают. С решимостью и верой вы добились независимости. Вы излечили раны прошлого и создали будущее надежды для своих граждан", - заявил Нетаниягу."Африканцы держатся за будущее, Израиль хочет идти в будущее вместе с вами. У вас нет лучшего партнера, чем Израиль, для этой задачи, потому что Израиль является мировым технологическим лидером во всех областях", - отметил израильский премьер."Во всех областях задействованы наши технологии, и мы готовы работать с вами, чтобы обеспечить решение некоторых из наиболее насущных проблем Африки. Мы хотим помочь вам сделать вашу землю более плодородной, решить проблему нехватки воды, сделать ваши города более безопасными, а воздух – более чистым", - заявил он."Я хотел бы, чтобы вы поддержали нас в противодействии антиизраильской предвзятости в органах ООН, таких как Генеральная Ассамблея, ЮНЕСКО и Совет по правам человека", - подчеркнул премьер-министр."Мы доказали, что те, кто сомневался в Израиле, ошибались. Давайте докажем скептикам, сомневающимся в Африке, что и они ошибаются. Надеюсь, вы увидите в Израиле то, что видит Израиль в африканских странах: яркую страну, стремящуюся к сотрудничеству ради всеобщего блага", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.