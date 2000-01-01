05.06 07:59 MIGnews.com

Дери вызвали на второй допрос

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Утром 5 июня министр внутренних дел Израиля Арье Дери и его супруга вызваны на допрос в управление по борьбе с коррупцией израильской полиции.Дери и его жена будут допрошены в здании подразделений Лахав 433 в Лоде.Дери допрашивают второй раз за неделю. Министра подозревают в отмывании денежных средств, мошенничестве, краже через посредника и нарушении доверия.Жена дери - глава благотворительной ассоциации Мифалей Симха, который, как подозревает полиция, незаконно переводились государственные средства.