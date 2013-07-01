Арабские государства разорвали отношения с Катаром
Ряд важнейших арабских государств, в том числе, Саудовская Аравия и Египет, разорвали все виды отношений с эмиратом Катар.
Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.
С заявлениями о разрыве отношений с Катаром выступили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ.
В арабской прессе расползлись слухи о том, что в Катаре готовится государственный переворот. Между тем, Катар якобы готов в случае, если его загонят в угол, передать громадный комплекс военной базы аль-Удейда в распоряжение русских. Удейда является крупнейшей военной базой и центром логистики США во всем ближневосточной регионе. На ней служат более 10 тысяч американских солдат.
Противоречия между Катаром и Саудовской Аравией - очень давние и связаны с тем, что Катар, играя на исламистких настроениях в регионе, используя пропагандистскую мощь Al-Jazeera и возможности поддерживаемых им “Братьев-Мусульман” попытался выйти за рамки “естественных ограничений” доминирования Саудов. Эти тенденции особенно усилились после государственного переворота в 2013 году, когда к власти пришел молодой эмир шейх Тамим бин Хамада. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Змеиное гнездо: Шейха Моза и отречение эмира Катара".
Вначале Саудовская Аравия и Бахрейн заявили о прекращении любых морских и сухопутных связей с Катаром. Официальное информационное агентство Саудовской Аравии заявило о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром. Официальная причина: поддержка терроризма.
В заявлении говорится: "Саудовская Аравия рекомендует всем дружественным государствам и торговым компаниям сделать то же самое".
Через несколько минут с подобными заявлениями выступили Египет и ОАЭ. Египетские официальные лица обвинили Катар в поддержке террористических организаций, включая запрещенных в Египте “Братьев-Мусульман”. Министр транспорта Египта заявил о закрытии морского сухопутного сообщения с Катаром “в интересах безопасности государства”.
Объединенные Арабские Эмираты заявили, что решение о разрыве отношений с Катаром принято потому, что тот “подрывает безопасность в регионе” и дали катарским дипломатам 48 часов на то, чтобы покинуть страну.