06.06 07:11 MIGnews.com

Иран готов поставлять Катару продовольствие

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Власти Ирана готовы поставлять Катару все виды пищевой продукции на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива в связи с дипломатическим скандалом.Об этом сообщил Глава иранской Ассоциации по импорту агропродукции Реза Нурани."Мы готовы экспортировать все виды пищевых продуктов в Катар ввиду наложенных странами Персидского залива санкций", — цитирует агентство Fars слова Нурани.Напомним, что в понедельник, 5 июня, ряд важнейших арабских государств, в том числе, Саудовская Аравия и Египет, разорвали все виды отношений с эмиратом Катар.Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.С заявлениями о разрыве отношений с Катаром выступили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ.