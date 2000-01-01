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Иран готов поставлять Катару еду | Фото: Thinkstock06.06 07:11   MIGnews.com

Иран готов поставлять Катару продовольствие

Власти Ирана готовы поставлять Катару все виды пищевой продукции на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива в связи с дипломатическим скандалом.

Об этом сообщил Глава иранской Ассоциации по импорту агропродукции Реза Нурани.

"Мы готовы экспортировать все виды пищевых продуктов в Катар ввиду наложенных странами Персидского залива санкций", — цитирует агентство Fars слова Нурани.

Напомним, что в понедельник, 5 июня, ряд важнейших арабских государств, в том числе, Саудовская Аравия и Египет, разорвали все виды отношений с эмиратом Катар.

Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.

С заявлениями о разрыве отношений с Катаром выступили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ.
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