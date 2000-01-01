06.06 04:26 MIGnews.com
Нетаниягу встретился с генеральным директором компании eBay
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с генеральным директором компании eBay Девином Венигом в понедельник, 5 июня.
На встрече обсуждались возможности расширения исследовательской деятельности и разработок eBay в Израиле и увеличения инвестиций в Израиль.
Премьер-министр Нетаниягу подчеркнул большое значение, которое Израиль придает инновациям, а также возможностям израильского рынка.
Премьер-министр Нетаниягу заявил генеральному директору eBay Worldwide, что цель правительства - облегчить ведение бизнеса в Израиле путем снижения корпоративного налога и сокращения регуляции.
На встрече также присутствовали участие глава канцелярии премьер-министра Йоав Горовиц и генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер.
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