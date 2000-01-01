Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Фотограф: Хаим Цах.06.06 04:26   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с генеральным директором компании eBay

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с генеральным директором компании eBay Девином Венигом в понедельник, 5 июня.

На встрече обсуждались возможности расширения исследовательской деятельности и разработок eBay в Израиле и увеличения инвестиций в Израиль.

Премьер-министр Нетаниягу подчеркнул большое значение, которое Израиль придает инновациям, а также возможностям израильского рынка.

Премьер-министр Нетаниягу заявил генеральному директору eBay Worldwide, что цель правительства - облегчить ведение бизнеса в Израиле путем снижения корпоративного налога и сокращения регуляции.

На встрече также присутствовали участие глава канцелярии премьер-министра Йоав Горовиц и генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:33
В Петах-Тикве построят новый район на 12 тысяч единиц жилья
03:21
Экс-полузащитник "Ньюкасла" скончался после тренировки
02:37
Понедельник - не самый худший день, - ученые
00:28
Google порадовала пользователей: никакой рекламы в 2018 году
23:19
Ученые: мужская потенция зависит от питания
22:30
Музей разрешил учителю спать перед картиной Рембрандта
21:55
70% родителей выбрали накопительные программы для детей
21:31
Названы имена двух исполнителей теракта в Лондоне
21:25
Солдата ЦАХАЛа закололи насмерть в собственном доме
20:51
Закон Илатова пресечет травлю наших солдат
20:25
Лавров обсудил с главой МИД Катара обострение отношений
19:25
Альпы: три человека сорвались со спасательного вертолета
18:53
Катар выслал лидера ХАМАСа,причастного к убийству израильтян
18:24
Двойной провал Израиля: курят больше, доходов меньше
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus