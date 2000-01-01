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Закон Илатова пресечет травлю наших солдат 05.06 20:51   MIGnews.com

Закон Илатова пресечет травлю наших солдат

В понедельник, 5 июня, Кнессет окончательно утвердил законопроект депутата Кнессета Роберта Илатова (НДИ) о наказании владельцев заведений, которые дискриминируют людей в форме: солдат, полицейских, работников Скорой помощи.

А их дискриминируют. Ненависть части граждан к государству, в котором живут, часто выражается в том, что посетителей в форме отказываются обслуживать, не пропускают в клубы, рестораны, места отдыха, выгоняют из университетских аудиторий.

Вопиющий случай произошел в академическом колледже Сапир в Сдероте, где преподаватель кафедры кино Низар Хасан потребовал покинуть свою лекцию лейтенанта запаса ЦАХАЛа, пришедшего на занятия в форме (он в это время проходил резервистские сборы). И уже после того, как этот скандальный эпизод получил огласку, тот же принципиальный творец и наставник молодежи выгнал из аудитории студентку, у которой на сумке был рисунок израильского флага. Хозяин арабского ресторана в Хайфе не пустил в свое заведение собравшуюся там пообедать группу резервистов. В такие же ситуации попадают время от времени другие люди в форме, вплоть до парамедиков «Маген Давид адом». Не говоря уже о том, за всем этим сквозит негативное отношение к государству, которое представляют люди, облаченные в форму, такая дискриминация является нарушением прав потребителей. Но, как выяснилось, законом не было предусмотрено наказание за это.

Законопроект Роберта Илатова, призван пресечь сложившуюся позорную практику. Он уполномочивает суды налагать на администрацию и владельцев таких заведений и учреждений внушительные денежные штрафы в размере до 50.000 шекелей. Со вступлением закона в силу демонстрация презрения к государству дискриминацией людей в форме станет накладной.
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