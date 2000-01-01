05.06 20:25 MIGnews.com

Лавров обсудил с главой МИД Катара обострение отношений

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Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасемом аль Тани, сообщает российское внешнеполитическое ведомство."Основное внимание было уделено резкому обострению отношений между Катаром и рядом других арабских государств", — говорится в сообщении российского ведомства, опубликованного в понедельник, 5 июня."Была выражена серьезная обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира. Сергей Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов, прежде всего, угрозы терроризма", — цитирует РИА Новости заявление МИД РФ.