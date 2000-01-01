Саудовская Аравия закрывает бюро телеканала "Аль-Джазира"
Правительство Саудовской Аравии начало процесс по отзыву лицензии на вещание в королевстве у катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира" и закрытию его офисов в королевстве.
Решение было принято в свете разрыва дипломатически отношений ряда арабских стран с Катаром. Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.
С заявлениями о разрыве отношений с Катаром выступили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ.
Как известно, штаб-квартира международной телекомпании базируется в столице Катара Дохе. Сотрудникам из Саудовской Аравии, работающим на катарские СМИ дали указ вернуться на родину.
Официально Эр-Рияд объявит о закрытии офисов в ближайшее время.
Также авиакомпания Etihad Airways из Объединенных Арабских Эмиратов – государство, которое также поддержало бойкот Катара, объявило, что все рейсы в Катар будут прекращены к утру вторника.
Ранее, ряд важнейших арабских государств, в том числе, Саудовская Аравия и Египет, разорвали все виды отношений с эмиратом Катар.
Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.