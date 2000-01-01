05.06 19:50 MIGnews.com

Саудовская Аравия закрывает бюро телеканала "Аль-Джазира"

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Правительство Саудовской Аравии начало процесс по отзыву лицензии на вещание в королевстве у катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира" и закрытию его офисов в королевстве.Решение было принято в свете разрыва дипломатически отношений ряда арабских стран с Катаром. Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.С заявлениями о разрыве отношений с Катаром выступили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ.Как известно, штаб-квартира международной телекомпании базируется в столице Катара Дохе. Сотрудникам из Саудовской Аравии, работающим на катарские СМИ дали указ вернуться на родину.Официально Эр-Рияд объявит о закрытии офисов в ближайшее время.Также авиакомпания Etihad Airways из Объединенных Арабских Эмиратов – государство, которое также поддержало бойкот Катара, объявило, что все рейсы в Катар будут прекращены к утру вторника.Ранее, ряд важнейших арабских государств, в том числе, Саудовская Аравия и Египет, разорвали все виды отношений с эмиратом Катар.Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.