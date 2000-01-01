Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Саудовская Аравия закрывает бюро телеканала `Аль-Джазира` | Фото: Thinkstock05.06 19:50   MIGnews.com

Саудовская Аравия закрывает бюро телеканала "Аль-Джазира"

Правительство Саудовской Аравии начало процесс по отзыву лицензии на вещание в королевстве у катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира" и закрытию его офисов в королевстве.

Решение было принято в свете разрыва дипломатически отношений ряда арабских стран с Катаром. Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.

С заявлениями о разрыве отношений с Катаром выступили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ.

Как известно, штаб-квартира международной телекомпании базируется в столице Катара Дохе. Сотрудникам из Саудовской Аравии, работающим на катарские СМИ дали указ вернуться на родину.

Официально Эр-Рияд объявит о закрытии офисов в ближайшее время.

Также авиакомпания Etihad Airways из Объединенных Арабских Эмиратов – государство, которое также поддержало бойкот Катара, объявило, что все рейсы в Катар будут прекращены к утру вторника.

Ранее, ряд важнейших арабских государств, в том числе, Саудовская Аравия и Египет, разорвали все виды отношений с эмиратом Катар.

Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:25
Лавров обсудил с главой МИД Катара обострение отношений
19:25
Альпы: три человека сорвались со спасательного вертолета
18:53
Катар выслал лидера ХАМАСа,причастного к убийству израильтян
18:24
Двойной провал Израиля: курят больше, доходов меньше
18:14
Трампа обвинили в дипломатическом скандале вокруг Катара
17:52
Катар заявил о приверженности борьбе с терроризмом
17:24
Второй допрос Арье Дери продлился 6 часов
16:50
Египет требует от посла Катара немедленно покинуть страну
16:28
Ультраортодокс призвал совершить атаку во время гей-парада
15:51
Лондон: один из террористов был гражданином Ирландии
15:21
Кибердержава и дороговизна жизни: с годами столько хуже
15:20
Декларация об объединении Тель-Авива и Бат-Яма бессмысленна
15:14
CNN устроил фейковую демонстрацию мусульман против террора  
15:03
На лондонских мостах установили бетонные блоки  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus