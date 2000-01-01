05.06 18:53 MIGnews.com
Катар выслал лидера ХАМАСа,причастного к убийству израильтян
Один из лидеров ХАМАСа, причастный к похищению и убийству трех израильских подростков выслали из Катара.
Власти Катара выслали одного из лидеров боевого крыла палестинской террористической организации ХАМАС. Кроме того, Доху покинули и другие высокопоставленные представители группировки.
Они отправились в Малайзию, Турцию и Ливан.
В частности, Салах аль-Арури, который отбывал срок в израильской тюрьме и был освобожден в рамках сделки Шалита, отправился в Малайзию.
Представители израильской разведки считают, что Аль-Арури помог спланировать похищение и убийство трех израильских подростков летом в 2014 году.
Официальные источники в Катаре воздерживаются от комментариев по данному вопросу.
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