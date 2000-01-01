Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












05.06 18:53   MIGnews.com

Катар выслал лидера ХАМАСа,причастного к убийству израильтян

Один из лидеров ХАМАСа, причастный к похищению и убийству трех израильских подростков выслали из Катара.

Власти Катара выслали одного из лидеров боевого крыла палестинской террористической организации ХАМАС. Кроме того, Доху покинули и другие высокопоставленные представители группировки.

Они отправились в Малайзию, Турцию и Ливан.

В частности, Салах аль-Арури, который отбывал срок в израильской тюрьме и был освобожден в рамках сделки Шалита, отправился в Малайзию.

Представители израильской разведки считают, что Аль-Арури помог спланировать похищение и убийство трех израильских подростков летом в 2014 году.

Официальные источники в Катаре воздерживаются от комментариев по данному вопросу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:24
Двойной провал Израиля: курят больше, доходов меньше
18:14
Трампа обвинили в дипломатическом скандале вокруг Катара
17:52
Катар заявил о приверженности борьбе с терроризмом
17:24
Второй допрос Арье Дери продлился 6 часов
16:50
Египет требует от посла Катара немедленно покинуть страну
16:28
Ультраортодокс призвал совершить атаку во время гей-парада
15:51
Лондон: один из террористов был гражданином Ирландии
15:21
Кибердержава и дороговизна жизни: с годами столько хуже
15:20
Декларация об объединении Тель-Авива и Бат-Яма бессмысленна
15:14
CNN устроил фейковую демонстрацию мусульман против террора  
15:03
На лондонских мостах установили бетонные блоки  
14:58
Мельбурнский террорист атаковал "для ISIS"
13:50
6 арабских авиакомпаний приостановили полеты в Катар
13:30
Регев: по мне - пусть хоть закроют министерство культуры
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus