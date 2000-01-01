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flickr 05.06 18:14   MIGnews.com

Трампа обвинили в дипломатическом скандале вокруг Катара

Глава парламентской комиссии по национальной безопасности и международной политике Ирана Алаэддин Буруджерди заявил, что причина дипломатического кризиса в Персидском заливе — визит президента США Дональда Трампа в регион.

В частности, парламентарий считает, что кризис в отношениях ряда арабских стран, в том числе Саудовской Аравии с Катаром был обусловлен заключением крупной вооруженной сделки Саудов с Соединенными Штатами.

"Не исключено, что мы станем свидетелями новых подобных кризисов в регионе", - цитирует агентство IRNA слова Буруджерди.

Также он отметил, Вашингтон со своей политикой всегда стоял за разногласиями среди мусульманских стран. По его мнению, региональные проблемы должны решаться региональными странами, без вмешательства зарубежных стран, в особенности США.
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