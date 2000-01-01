05.06 17:52 MIGnews.com

Катар заявил о приверженности борьбе с терроризмом

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Власти Катара в ответ на обвинения в поддержке терроризма, которые и послужили решению ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения, заявили, что будут продолжать сотрудничество с мировым сообществом в борьбе с терроризмом.Об этом передает телеканал "Аль-Джазира" в понедельник, 5 июня."Мы вновь подтверждаем нашу приверженность работе с международным сообществом по борьбе с терроризмом", — говорится в заявлении кабинета министров Катара.Как известно, Доха является партнером международной коалиции во главе с США.Правительство отметило, что также остается верным принципам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и сохранит открытым воздушное и морское пространство для импорта и перемещений.Ранее, ряд важнейших арабских государств, в том числе, Саудовская Аравия и Египет, разорвали все виды отношений с эмиратом Катар.Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.