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05.06 17:24   MIGnews.com

Второй допрос Арье Дери продлился 6 часов

В понедельник, 5 июня, министр внутренних дел Израиля Арье Дери и его супругу вызвали на допрос в управление по борьбе с коррупцией израильской полиции. Более шести часов продолжался второй допрос министра и его жены Яффы.

Министра подозревают в отмывании денежных средств, мошенничестве, краже через посредника и нарушении доверия.

Вопросы чете Дери задавали следователи Управления по борьбе с организованной преступностью, а также Налогового управления и Управления по борьбе с отмыванием капиталов.
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