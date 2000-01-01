05.06 17:24 MIGnews.com

Второй допрос Арье Дери продлился 6 часов

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В понедельник, 5 июня, министр внутренних дел Израиля Арье Дери и его супругу вызвали на допрос в управление по борьбе с коррупцией израильской полиции. Более шести часов продолжался второй допрос министра и его жены Яффы.Министра подозревают в отмывании денежных средств, мошенничестве, краже через посредника и нарушении доверия.Вопросы чете Дери задавали следователи Управления по борьбе с организованной преступностью, а также Налогового управления и Управления по борьбе с отмыванием капиталов.