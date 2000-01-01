Египет требует от посла Катара немедленно покинуть страну
Власти Египта дали послу Катара 48 часов для того, чтобы он покинул Каир. Также правительство отозвало своего старшего представителя в Дохе. Об этом сообщило министерство иностранных дел Египта в понедельник, 5 июня.
"Сегодня ведомство вызвало катарского посла, где он получил официальное уведомление об истечении его аккредитации в качестве посла в Египте. Ему было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть страну", - говорится в заявлении МИДа.
Напомним, что Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия и Мальдивы сегодня разорвали дипломатические отношения с Катаром.
Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.