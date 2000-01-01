05.06 15:20 MIGnews.com

Декларация об объединении Тель-Авива и Бат-Яма бессмысленна

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Министр внутренних дел Израиля постановил, что в 2023 города Тель-Авив и Бат-Ям будут объединены.Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что декларация министра Арье Дери “не имеет смысла”. Хульдаи сказал: “Это то, как сегодня управляют Государством Израиль - решения не принимаются, и когда решения не принимаются - ничего не меняется”.По планам МВД, к 2023 году все приготовления к объединению двух городов будут завершены и пройдут выборы в объединенный муниципалитет.Хульдаи сказал: “Все готово, министерство финансов согласно, все разрешения получены, но МВД и министр внутренних дел решил не принимать решения. Перенос даты объединения городов говорит о том, что его не будет”.