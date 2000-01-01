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Регев: по мне - пусть хоть закроют министерство культуры 05.06 13:30   MIGnews.com

Регев: по мне - пусть хоть закроют министерство культуры

Министр культуры Израиля Мири Регев в интервью радио Галей ЦАХАЛ прокомментировала ее несколько текущих конфликтов с деятелями культуры и представителями общественности, а также ту критику, которой она подверглась со стороны заместителя юридического советника правительства Даны Зильбер.

Зильбер 4 июня потребовала, чтобы Регев прекратила говорить о проблемах, связанных с финансированием культурных мероприятий. Ранее Регев заявила, что не готова за государственный счет финансировать “порнобалет” бразильских хореографов, который должен быть показан в рамках Фестиваля Израиля. Регев также заявила, что лишит финансирования представление в рамках Фестиваля Акко спектакля о палестинских заключенных. Зильбер заявила, что у Регев “нет полномочий” делать заявления на подобные темы.

Регев на это сказала: "Они не могут заставить меня перевести деньги, и они не смогут подписать инструкций, принуждающих меня сделать это, потому что здесь решаю я, а не Дана Зильбер. По мне – пусть хоть закроют министерство культуры".

Регев подчеркнула, что не занимается цензурой, и что каждый, кому необходимо посмотреть порнобалет, может это сделать за свой счет - купив билеты на представление. Регев сказала, что она “не банкомат” и не готова финансировать мероприятия, идущие вразрез с ценностями значительной части населения страны.
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