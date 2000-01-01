05.06 12:27 MIGnews.com

В Израиле покажут систему распознавания тоннелей

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В рамках Национальной Оборонной Выставки в Тель-Авиве будут показаны около 300 технологий борьбы с различными современными угрозами.Среди прочего, будут продемонстрированы системы распознавания тоннелей израильской компании TAR. Система, использующая технологию SURE WAVE уже опробована в Мексике и Индии и доказала свою эффективность.Система способна регистрировать движение под землей и геологические изменения на глубине до 300 метров. Для Израиля подобные инструменты открывают новые стратегические возможности и станут самым эффективным средством борьбы с террором.Еще одно революционное открытие, которое продемонстрируют в рамках выставки - американская система Finder, позволяющая улавливать сердцебиение заложников или жертв завалов. Система действует на расстоянии 20 метров - вертикально и горизонтально, и для управления ей необходим один оператор. Система скоро будет поставлена спасательным службам Израиля.