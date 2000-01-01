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05.06 13:19   MIGnews.com

Катар: "Мы столкнулись с кампанией лжи и фальсификаций"

Катар заявил в понедельник, 5 июня, что он столкнулся с кампанией лжи и фальсификаций, направленных на то, чтобы установить контроль за арабским государством Персидского залива, после того как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Ливия разорвали с ним дипломатические связи.

"Кампания подстрекательства основана на лжи, которая достигла уровня полной фальсификации", - сказали в министерстве иностранных дел Катара.

МИД Катара также добавил, что в качестве члена Совета сотрудничества стран Залива он привержен своему уставу, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их дела.
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