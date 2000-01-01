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Иран: `Прекращение связей с Катаром не разрешит кризис` | Фото: Thinkstock05.06 11:56   MIGnews.com

Иран: "Прекращение связей с Катаром не разрешит кризис"

Высокопоставленный иранский чиновник заявил в понедельник, 5 июня, что решение некоторых арабских государств Персидского залива и Египта разорвать дипломатические отношения с Катаром, не поможет положить конец кризису на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма, что привело к самому большому за многие годы расколу среди одних самых могущественных государств на Ближнем Востоке.

"Эра разрыва дипломатических отношений и закрытия границ ... не является способом разрешения кризиса ... Как я уже говорил, агрессия и оккупация не будут иметь никакого результата, кроме нестабильности", - заявил заместитель начальника штаба президента Ирана Хасана Рухани, Хамида Оналеби, в Twitter в понедельник.
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