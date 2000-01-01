Нетаниягу встретился с президентом Сенегала на ЭКОВАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Сенегала Маки Салл встретились в воскресенье, 4 июня, на полях конференции ЭКОВАС в Либерии.
По окончании встречи премьер-министр Нетаниягу и президент Салл сообщили о разрешении кризиса в отношениях между двумя странами.
Израиль незамедлительно возвратит своего посла в Сенегал, а Сенегал поддержит кандидатуру Израиля на получение статуса государства-наблюдателя в Африканском союзе.
Два государства возобновят действие совместных проектов, приостановленных вследствие резолюции Совета Безопасности ООН № 2334, текст которой был вынесен на обсуждение по инициативе Сенегала и Новой Зеландии.
Лидеры двух стран договорились о дальнейшем сотрудничестве в области безопасности и сельского хозяйства.
Премьер-министр Нетаниягу пригласил министра иностранных дел Сенегала, визит которого в Израиль был приостановлен из-за кризиса, посетить нашу страну.