05.06 12:21 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с президентом Сенегала на ЭКОВАС

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Сенегала Маки Салл встретились в воскресенье, 4 июня, на полях конференции ЭКОВАС в Либерии.По окончании встречи премьер-министр Нетаниягу и президент Салл сообщили о разрешении кризиса в отношениях между двумя странами.Израиль незамедлительно возвратит своего посла в Сенегал, а Сенегал поддержит кандидатуру Израиля на получение статуса государства-наблюдателя в Африканском союзе.Два государства возобновят действие совместных проектов, приостановленных вследствие резолюции Совета Безопасности ООН № 2334, текст которой был вынесен на обсуждение по инициативе Сенегала и Новой Зеландии.Лидеры двух стран договорились о дальнейшем сотрудничестве в области безопасности и сельского хозяйства.Премьер-министр Нетаниягу пригласил министра иностранных дел Сенегала, визит которого в Израиль был приостановлен из-за кризиса, посетить нашу страну.