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Фотограф Коби Гидеон, GPO 05.06 12:21   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с президентом Сенегала на ЭКОВАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Сенегала Маки Салл встретились в воскресенье, 4 июня, на полях конференции ЭКОВАС в Либерии.

По окончании встречи премьер-министр Нетаниягу и президент Салл сообщили о разрешении кризиса в отношениях между двумя странами.

Израиль незамедлительно возвратит своего посла в Сенегал, а Сенегал поддержит кандидатуру Израиля на получение статуса государства-наблюдателя в Африканском союзе.

Два государства возобновят действие совместных проектов, приостановленных вследствие резолюции Совета Безопасности ООН № 2334, текст которой был вынесен на обсуждение по инициативе Сенегала и Новой Зеландии.

Лидеры двух стран договорились о дальнейшем сотрудничестве в области безопасности и сельского хозяйства.

Премьер-министр Нетаниягу пригласил министра иностранных дел Сенегала, визит которого в Израиль был приостановлен из-за кризиса, посетить нашу страну.
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