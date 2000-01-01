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Панамцы выберут нового президента | Фото:05.05 15:08   MIGnews.com

Панамцы выберут нового президента

Сегодня граждане Панамы придут на избирательные участки, для того, что выбрать нового президента страны, в надежде на улучшения экономической ситуации.

Об этом в воскресенье, 5 мая сообщает Reuters.

Кроме того, панамцам предстоит избрать депутатов парламента и глав местного самоуправления.

Всего на пост главы государства претендуют семь кандидатов.

Отмечается, что ходом голосования будут следить наблюдатели от Организации американских государств (из 18 стран).

Согласно результатам опроса панамского агентства StratMark Consultants S.A., потенциальном лидером президентской гонки является кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии бывший министр сельского хозяйства, бизнесмен Лаурентино Кортисо. Его готовы поддержать 48,7% граждан.


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