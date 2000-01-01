Панамцы выберут нового президента

Кроме того, панамцам предстоит избрать депутатов парламента и глав местного самоуправления.
Всего на пост главы государства претендуют семь кандидатов.
Отмечается, что ходом голосования будут следить наблюдатели от Организации американских государств (из 18 стран).
Согласно результатам опроса панамского агентства StratMark Consultants S.A., потенциальном лидером президентской гонки является кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии бывший министр сельского хозяйства, бизнесмен Лаурентино Кортисо. Его готовы поддержать 48,7% граждан.