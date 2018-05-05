Яалон рассказал, как действует "горячая линия" в Сирии
В первые месяцы своей работы "горячая линия" помогла предотвратить серьезный инцидент, когда военный самолет РФ почти зашел в воздушное пространство Государства Израиль. Об этом заявил бывший министр обороны Моше Яалон в интервью российскому агентству РИА Новости.
"Горячая линия" действует с осени 2015 года, одним из создателей которой был экс-глава израильского оборонного ведомства. Благодаря ей вооруженные силы Израиля и РФ избегают случайных столкновений и других инцидентов во время операций на территории Сирии.
"Она [горячая линия] спасает жизни, поскольку позволяет избегать недопониманий. В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали "горячую линию" для связи с (российской авиабазой в Сирии) "Хмеймим": "Ваш самолет вот-вот войдет в наше воздушное пространство. Осторожнее!" – отметил Моше Яалон.
При этом он подчеркнул, что "если бы на месте российского самолета был сирийский, то скорее бы всего ВВС ЦАХАЛа сбили бы его".
Агентство отмечает, что примерно за год до Израиль при аналогичных обстоятельствах уничтожили над контролируемой ими частью Голанских высот сирийский бомбардировщик Су-24.