06.05 07:11 MIGnews.com

Либерман: мы должны будем заплатить за переезд посольства

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Переезд из Тель-Авива в Иерусалим американского посольства в Израиле "будет стоить дорого", но Еврейское государство должно заплатить эту цену, считает министр обороны Авигдор Либерман в субботу."Ничто не дается нам бесплатно. И открытие посольства США в Иерусалиме обойдется нам дорого, но оно того стоит. Мы должны быть готовы заплатить эту цену", - заявил глава оборонного ведомства в субботнем эфире телерадиовещательной корпорации "Кан" 5 мая.Либерман добавил, что само открытие посольства в Иерусалиме является "историческим, важным и драматичным" решением.