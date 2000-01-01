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Нетаниягу прилетит в Москву на 9 мая | Фото: Хаим Цах, GPO05.05 21:11   MIGnews.com

Нетаниягу прилетит в Москву на 9 мая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетит парад в честь победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Мероприятие состоится 9 мая на Красной площади в Москве.

"Он приглашён на военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в коротком сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что Нетаниягу прибудет с рабочим визитом, в рамках которого у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

И хотя официально темы их беседы еще оглашены не были, догадаться на счет главных из них нетрудно – вероятнее всего, это будут Иран и Сирия.

В последний раз лидеры общались 30 апреля - после того, как Биньямин Нетаниягу заявил на весь мир о замороженной военно-ядерной программе Ирана "Амад", о которой Тегеран умолчал, подписывая ядерную сделку с западными странами.
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