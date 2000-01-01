Арестован лидер протестов против Нетаниягу

Израильская полиция арестовала Ишая Адаса, который является одним из организаторов антикоррупционных протестов против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Инцидент произошел днем 5 мая в центре Тель-Авива. Мужчину обвиняют в нарушении общественного порядка – неподалеку от театра Габима народный лидер вышел на велогоночный маршрут Джиро д'Италия (Giro d'italia) и размахивал транспарантом с текстом "crime minister".
Словосочетание является производным от prime minister (в переводе с английского – "премьер-министр") и crime (с англ. "преступление"). Данное выражение чаще остальных встречается на еженедельных демонстрациях против главы правительства.
После того, как Адас проигнорировал требования полицейских сойти с трассы, они его арестовали.
"Полиция арестовала подозреваемого, который прибыл на перекресток улиц Марморек и Ротшильд в Тель-Авиве, нарушил порядок велогонки и не следовал указаниям полицейского на месте происшествия. После предупреждения, подозреваемый был арестован и доставлен в полицейский участок для допроса", - сообщили в пресс-службе тель-авивской полиции.
После случившегося адвокат нарушителя прибыл в полицейский участок и освободил его из-под стражи.