05.05 20:34 MIGnews.com

Арестован лидер протестов против Нетаниягу

ישוחרר ישי הדס . צועקים מפגינים נגד השחיתות ונגד סירוס בגץ pic.twitter.com/5otQrJaGFM — אילן שילוח (@IlanShiloah) 5 мая 2018 г.

עצורים בהבימה בהכנות לצעדה בהבימה: ישי הדס נעצר ראשון. משטרת ת״א מורידה כפפות. תגיעו בהמוניכם להבימה! pic.twitter.com/WTq9NM28vf — Eldad Yaniv אלדד יניב (@EldadYaniv) 5 мая 2018 г.

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Израильская полиция арестовала Ишая Адаса, который является одним из организаторов антикоррупционных протестов против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Инцидент произошел днем 5 мая в центре Тель-Авива. Мужчину обвиняют в нарушении общественного порядка – неподалеку от театра Габима народный лидер вышел на велогоночный маршрут Джиро д'Италия (Giro d'italia) и размахивал транспарантом с текстом "crime minister".Словосочетание является производным от prime minister (в переводе с английского – "премьер-министр") и crime (с англ. "преступление"). Данное выражение чаще остальных встречается на еженедельных демонстрациях против главы правительства.После того, как Адас проигнорировал требования полицейских сойти с трассы, они его арестовали."Полиция арестовала подозреваемого, который прибыл на перекресток улиц Марморек и Ротшильд в Тель-Авиве, нарушил порядок велогонки и не следовал указаниям полицейского на месте происшествия. После предупреждения, подозреваемый был арестован и доставлен в полицейский участок для допроса", - сообщили в пресс-службе тель-авивской полиции.После случившегося адвокат нарушителя прибыл в полицейский участок и освободил его из-под стражи.