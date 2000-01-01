05.05 19:05 Давид Марков

"Троянский конь" либерализма

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В июле 2014 года в Нью-Йоркской Опере состоялась пьеса "Смерть Клингхоффера" ("The Death of Klinghoffer"). Пьеса эта была, по утверждению ее создателей, - о терпимости, взаимопонимании и сострадании. О желании увидеть мир глазами "другого" - даже своего врага, и понять его.Клингхоффер – переживший Катастрофу 69-летний американский еврей-инвалид, которого в 1985 году палестинские террористы, захватившие круизное судно "Achille Lauro", застрелили и выбросили в воду вместе с инвалидной коляской. Авторы оперы представили эту трагедию, как следствие "преступлений Израиля" в Палестине.Действие в опере происходили на фоне декораций "Варшава 1943, Вифлеем 2005 год". Палестинец пел на сцене "Дом моего отца был разрушен в 1948 году. Мы – солдаты, мы – не преступники. Мы – не вандалы, мы – борцы за идею".Еврейским лидерам опера… понравилась. Раввин Гарри Бреттон-Гранатур, президент Всемирного Реформистского движения, заявил, что опера имеет право на жизнь, поскольку "стремится показать обе стороны конфликта, в которых участвуют не монстры, а люди".Пьеса "Смерть Клингхоффера" - один из бесчисленных примеров проявления либеральной идеологии. 9 февраля в Берлине прошла премьера ленты "7 дней в Энтеббе" бразильского режиссера (кстати, еврея) Хосе Падилья об операции в Энтеббе. Рассказ о событиях ведется от лица террористов леворадикальной группировки "Революционные ячейки" Вильфрида Бёзе и Бригитты Кульман, угнавших самолет компании Air France. "У террористов есть свои убеждения, террористы – тоже люди. Если я изображу террористов бесчеловечными, то буду безумным", - говорит Падилья.Эта идеология не относится исключительно к Израилю. Она относится, прежде всего, к собственно Западу, но поскольку Израиль – аванпост Запада на Востоке и в исламском мире, то именно он чаще всего становится объектом ее приложения. Еще в 2010 году Авигдор Либерман, выступая в Совете Безопасности, обвинил ООН в тенденциозности и искажении сути ближневосточного конфликта.Более того, в самом Израиле нет недостатка в тех, кто готов видеть конфликт глазами палестинцев, и исключительно их. Они называют себя пост-сионистами; отвергают идею национального еврейского государства; требуют отказаться от Закона о возвращении для евреев, но готовы предоставить это право для потомков палестинских беженцев. Они кичатся своим терпимостью, хотя крайне нетерпимы ко всем, кто отказывается возражать им, и просвещенностью, хотя невежественны во всем, что касается истории и природы человека.Что предполагает идеология либерализма, к классическому либерализму Джона Милля не имеющая ни малейшего отношения?Если говорить вкратце, то суть этой доктрины, ставшей сегодня квази-религией западного "мейнстрима", проста: нет хороших и плохих, злодеев и героев, добрых и злых парней. В любом конфликте правы и не правы обе стороны. У каждого своя правда, своя обида, своя причина для гнева и боли. Это теория относительности в приложении к политике – релятивизм – стала тем же непогрешимым учением, которым был догмат о Троице, как символ веры, в Средние века.Один из ведущих авторов данной теории Барнетт Пирс использует в качестве примера войну против исламского радикализма после мега-теракта 11 сентября 2001 года. "Война с терроризмом", объявленная Джорджем Бушем, пишет Пирс, создала "паттерн коммуникации, который не приемлем другого и очерняет другого", притом, что обе стороны конфликта поступали "нравственно, согласно собственному пониманию Вселенной". И он расшифровывает свою позицию: "Если мы хотим понять, почему люди нас ненавидят, мы должны понять, как выглядим мир с их стороны".В последующем мы еще вернемся к Пирсу и его концепции. Пока же пытаемся проанализировать вышесказанное. Посыл состоит из двух принципиальных моментов. Момент первый – обе стороны поступают "нравственно, в соответствии со своим пониманием Вселенной". Это справедливо. Каннибал из первобытного племени Новой Гвинеи; садист, мучающий свою жену и детей; религиозный фанатик, взрывающий себя в центре мегаполиса, убежден, что действует в соответствии со "своим Вселенским законом". Он делает так, потому, что так делали его предки. Или потому, что жизнь была несправедлива к нему. Или потому, что так приказывает ему Бог. В любом случае он абсолютно уверен в своей правоте.Ошибка кроется во второй части посыла. Увидеть мир глазами "другого", не означает договориться с ним. Ибо "нравственный идеал Вселенной" другого порой просто не оставляет тебе в ней места."Нравственный закон Вселенной" исламиста оставляет "другому" ("неверному") незамысловатую альтернативу: статус бессловесного раба (в лучшем случае, человека второго сорта, "дхимми") или уход из жизни. Здесь нет места для переговоров или эмпатии. Понять такой "нравственный закон" не сложно. Принять – означает самоубийство.Но Пирс и его единомышленники убеждены в обратном, и факты, реальность, поведение "другого" их не волнуют. Это, как я уже сказал, псевдо-религиозная догма, и она не подвластна категориям рационального. Поэтому нам предлагают договариваться с иранскими аятоллами и "аль-Каидой". Объясняют, как это делали представители администрации Обамы, что "Исламское государство" - вовсе не исламское, и порождено не фанатизмом, а тяжелыми социально-экономическими проблемами и, конечно же, колониальным прошлым.Последнее очень важно. Нам твердят, что зверства ИГ, например, - результат жестокой европейской колонизации и американского империализма. Бин-Ладен и аль-Багдади, в таком контексте - не преступники и фанатики, а обиженные дети. А вся ответственность за преступления ИГ ложится на …их жертв - американцев.Т.е., используя выражение Джорджа Оруэлла, "все равны, но некоторые равны больше". В данном случае, эти "некоторые" - Третий мир, все, кто был жертвой угнетения (неважно, подлинного или вымышленного). Такова вывернутая наизнанку идея "всеобщей любви и терпимости". В результате, как писала знаменитая итальянская публицистка Ориана Фаллачи, творчество эпохи Ренессанса в ее родной Флоренции оказалось поставлено в один ряд с культурой бедуинских племен. И потому сегодня иммигранты из Сомали демонстративно справляют нужду на шедевры флорентийских мастеров.Весь этот подход в полной мере относится к израильско-палестинскому конфликту. "Варшава 1943" становится "Вифлеемом 2005 года". Боевики ХАМАСа, ФАТХа или "Исламского джихада" - "борцами за идею". Малолетняя арабская хулиганка – палестинской Анна Франк. "Террористы – тоже люди". Как и было сказано…Нет способа лучше победить врага, чем подорвать его изнутри: его дух, внутреннюю силу, веру в свою правоту. Авигдор Либерман заметил однажды, что идеология саморазрушения и самобичевания куда более опасна, чем Иран, "Хизбалла" и ХАМАС с их сотнями тысяч ракет. Ибо лишает народ жизненной силы и веры в свою правоту. Небольшое, но сплоченное общество может одержать победы над намного превосходящим его внешним врагом, и Фермопилы, Советско-финская война 1939-1940 года и Шестидневная война – тому свидетельство. Но ни одно государство, пусть вооруженное самым современным оружием, не простоит и нескольких десятилетий, если оно подорвано изнутри, лишено фундамента, разобщено, а его моральный дух сломлен. Либеральная, а точнее сказать, псевдо-либеральная идеология самоуничижения и самоуничтожения, - "троянский конь", используемый для подрыва западных демократий его ненавистниками. И Израиль, как форпост западного мира, - главный объект приложения этой смертоносной концепции.