05.05 17:52 MIGnews.com

Сара Нетаниягу готова компенсировать государству 50 тыс.

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Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаниягу готова возместить государству не более 50 тысяч шекелей в рамках решения расследования о несоразмерных тратах госсредств на резиденции главы правительства.Напомним, что в среду состоялась встреча ее юристов с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитрм и государственным прокурором Шаем Ницаном. Подробности их встречи сообщил журналист 2-го канала ИТВ Амнон Абрамович.Юристы Сары Нетаниягу: "Откуда у вас цифра в 359 тыс. шекелей? Вы знаете, что еда для премьер-министра Греции, президентов Южного Судана и Украины обходится в 36 тыс. шекелей? Но когда дело доходит до блюд на встрече с Аароном Бараком (бывший президент БАГАЦа – ред.), вы хотите, чтобы он ел птитим (макаронные изделия зерновой формы – ред.) и подогретый шницель?"На вопрос Шая Ницана, что же они предлагают, юристы назвали сумму в 50 тыс. шекелей. Министерство юстиции отказалось от такой сделки.Юристы Сары Нетаниягу: "Давайте выберем третью сторону, которая вместе с бухгалтером канцелярии премьер-министра примет решение о сумме возмещения".Авихай Мандельблит: "Вернитесь к госпоже Нетаниягу, обсудите с ней компенсацию и передайте это окружному прокурору Иерусалима Дани Витману. Он должен одобрить сумму. Я ни к чему не обязываю, но сумма компенсации будет значительной".Когда юристы напомнили ему о том, что ранее он утверждал, что сумма будет "очень значительной", юрсоветник правительства поправил себя.Шай Ницан: "Устраните гражданский аспект, верните деньги, а позже мы обсудил уголовный аспект".Юристы Сары Нетаниягу: "Этого не будет! Мы ничего не признаем! Ничего противозаконного не было!"После этого адвокаты жены премьера обвинили Ницана и Мандельблита в сливе информации, однако те настаивают на своей непричастности.Сторона защиты настаивает на том, что Сара Нетаниягу не совершала преступление, поскольку, не являясь госслужащим, она не изучала накладные, доверяя этот вопрос финансистам и бухгалтерам резиденции и канцелярии премьер-министра. Кроме того, ее якобы не предупредили о правилах, ограничивающих ее право заказывать блюда из ресторанов и нанимать шеф-поваров, поэтому ее нельзя судить за мошенничество и нарушение общественного доверия.