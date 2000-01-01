Сара Нетаниягу готова компенсировать государству 50 тыс.
Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаниягу готова возместить государству не более 50 тысяч шекелей в рамках решения расследования о несоразмерных тратах госсредств на резиденции главы правительства.
Напомним, что в среду состоялась встреча ее юристов с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитрм и государственным прокурором Шаем Ницаном. Подробности их встречи сообщил журналист 2-го канала ИТВ Амнон Абрамович.
Юристы Сары Нетаниягу: "Откуда у вас цифра в 359 тыс. шекелей? Вы знаете, что еда для премьер-министра Греции, президентов Южного Судана и Украины обходится в 36 тыс. шекелей? Но когда дело доходит до блюд на встрече с Аароном Бараком (бывший президент БАГАЦа – ред.), вы хотите, чтобы он ел птитим (макаронные изделия зерновой формы – ред.) и подогретый шницель?"
На вопрос Шая Ницана, что же они предлагают, юристы назвали сумму в 50 тыс. шекелей. Министерство юстиции отказалось от такой сделки.
Юристы Сары Нетаниягу: "Давайте выберем третью сторону, которая вместе с бухгалтером канцелярии премьер-министра примет решение о сумме возмещения".
Авихай Мандельблит: "Вернитесь к госпоже Нетаниягу, обсудите с ней компенсацию и передайте это окружному прокурору Иерусалима Дани Витману. Он должен одобрить сумму. Я ни к чему не обязываю, но сумма компенсации будет значительной".
Когда юристы напомнили ему о том, что ранее он утверждал, что сумма будет "очень значительной", юрсоветник правительства поправил себя.
Шай Ницан: "Устраните гражданский аспект, верните деньги, а позже мы обсудил уголовный аспект".
Юристы Сары Нетаниягу: "Этого не будет! Мы ничего не признаем! Ничего противозаконного не было!"
После этого адвокаты жены премьера обвинили Ницана и Мандельблита в сливе информации, однако те настаивают на своей непричастности.
Сторона защиты настаивает на том, что Сара Нетаниягу не совершала преступление, поскольку, не являясь госслужащим, она не изучала накладные, доверяя этот вопрос финансистам и бухгалтерам резиденции и канцелярии премьер-министра. Кроме того, ее якобы не предупредили о правилах, ограничивающих ее право заказывать блюда из ресторанов и нанимать шеф-поваров, поэтому ее нельзя судить за мошенничество и нарушение общественного доверия.