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Израиль передаст Европе секретные документы Ирана | Фото: Амос Бен Гершом, GPO05.05 17:03   MIGnews.com

Израиль передаст Европе секретные документы Ирана

За последние дни в Израиль прилетели сотрудники разведведомств из Франции, Великобритании и Германии. Их уже ознакомили с информацией из похищенных Моссадом документов по иранской ядерной программе, которые премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил в начале недели.

Как сообщил израильскому телевидению анонимный источник в израильском правительстве, в течение следующей недели все материалы, заполученные Израилем в результате этой смелой операции, передадут делегатам, а также наблюдательному управлению ООН – Международному агентству по атомной энергии.

Источник утверждает, что презентация Нетаниягу об иранскому проекте "Амад", в рамках которого Тегеран целенаправленно пытался заполучить ядерное оружие, координировалась с Белым домом таким образом, чтобы она прошла после встреч Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы находимся в преддверии важнейшего решения Трампа относительно ядерного соглашения. Прошлая неделя была посвящена европейцам, а эта – нам", - сказал анонимный собеседник израильского телевидения.

Как стало известно ранее, Нетаниягу уже проинформировал по этому поводу других союзников Израиля - Индию и Австралию.

Напомним, что окончательное решение по поводу ядерного соглашения с Ираном - оставаться или выходить из него - Трамп должен огласить 12 мая.
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