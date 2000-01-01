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Германия будет отстаивать интересы Израиля в Совбезе ООН | Фото: Scott Garner/Flickr05.05 15:59   MIGnews.com

Германия будет отстаивать интересы Израиля в Совбезе ООН

Непостоянное членство Германии в Совете Безопасности ООН поспособствует интересам и безопасности Государства Израиля, заявили в субботу в министерстве иностранных дел ФРГ.

Стоит отметить, что накануне Еврейское государство отозвало свою заявку кандидата на место непостоянного члена Совбеза от стран Западной Европы.

"После консультаций с партнерами и добрыми друзьями государство Израиль приняло решение отозвать свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН", — говорится в заявлении миссии Израиля в ООН.

Таким образом, у оставшихся кандидатов – Германии и Бельгии – не остается соперников, поскольку в этом году истекают полномочия как раз еще двух стран от западноевропейского блока – Нидерландов и Швеции.

В МИДе ФРГ решение Иерусалима назвали "еще одним стимулом для нас, чтобы отстаивать интересы и безопасность наших израильских друзей", если Берлину удастся попасть в Совет Безопасности ООН.

Выборы новых пяти непостоянных членов на 2019−2020 годы должны пройти 8 июня. Напомним, что 3 других места зарезервированы для стран Африки, Азиатско-тихоокеанского региона, а также Латинской Америки и Карибского бассейна.
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