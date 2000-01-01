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Президент Ирана открестился от блокировки Telegram05.05 13:43   MIGnews.com

Президент Ирана открестился от блокировки Telegram

Правительство Ирана не имеет никакого отношения к блокировке мессенджера Telegram. Об этом заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани в субботу, 5 мая.

На своей странице в Instagram иранский лидер написал:

"До сих пор ни одна социальная сеть и ни один мессенджер не блокировались "этим правительством" и блокироваться не будут. Блокировка Telegram проводилась не усилиями правительства и не по его одобрению".

Рухани пояснил, что судебная власть самостоятельно выпустила постановление о блокировке. На основании этого решения операторы должны перекрыть доступ к мессенджеру.
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