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Израиль не видит в РФ соперника на Ближнем Востоке 05.05 12:52   MIGnews.com

Израиль не видит в РФ соперника на Ближнем Востоке

Россия не стала противником или соперником Израиля на Ближнем Востоке, хотя и поддерживает враждебную ему "шиитскую ось". Об этом заявил бывший министр обороны Моше Яалон в субботу, 5 мая.

Он отметил, что плюсом в вовлеченности РФ в региональные дела, включая Сирию, является наличие у Израиля "адресата" для обращения в кризисных ситуациях: тот, который мог бы содействовать ослаблению напряженности в отношениях с Ираном или террористической группировкой "Хизбалла".

"Начнем с негатива. Похоже, что российские власти оказались на стороне шиитской оси, поддерживая (президента Сирии) Башара Асада и его алавитский режим, Иран и "Хизбалла"", — подчеркнул Яалон в интервью РИА Новости.

"Хотя мы понимаем, что прямых отношений между российским правительством и "Хезболлах" нет, во многих случаях именно они оказываются конечным пользователем оружия, которое Россия поставляет в Сирию. Во время Второй ливанской войны против нас использовали "Корнеты" — противотанковые комплексы российского производства, они есть даже в секторе Газа. Таков негативный эффект от вовлечения России в ситуацию в Сирии", — добавил бывший министр.

"Позитив в том, что у нас есть открытые каналы для взаимодействия (с Россией — ред.). Мы понимаем, что не во всем согласны, в чем-то противоречим друг другу, но мы не соперники, мы не враги. Нам нужно находить пути взаимного учета интересов, не мешая друг другу", — заключил Яалон.
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