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Flickr.com 05.05 09:16   MIGnews.com

КНДР готова "сломать хребет врагу"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал военнослужащих быть в полной готовности "сломать вражеский хребет по первой команде", передает РИА Новости.

Северокорейский лидер проинспектировал артиллерийские подразделения Корейской народной Армии, находящиеся на островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море.
Он считает, что элитные подразделения обязаны сохранять наивысшую боевую готовность.

Кроме того, глава КНДР проинспектировал план артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах.

Ранее официальный Пхеньян заявил об "ускорении мер для наращивания сил ядерного сдерживания" в ответ на завершение учений Вашингтона и Сеула, а также на фоне того, что американская ударная авиагруппа направилась в район Корейского полуострова.

Также в КНДР заявили, что полеты стратегических бомбардировщиков США в рамках учений с Южной Кореей являются "безрассудной военной провокацией, которая толкает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны".
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