05.05 07:46 MIGnews.com

Порошенко пригласил Нетаниягу в Украину

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В ходе телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу посетить Украину в удобное время, а также выразил надежду на результативность предстоящего в мае визита премьер-министра Владимира Гройсмана в эту страну."Петр Порошенко пригласил Биньямина Нетаниягу осуществить визит в Украину в удобное время", - сообщили в пресс-службе украинского президента.В сообщении также отмечается, что стороны выразили надежду на успешность предстоящего визита в Израиль главы украинского правительства Гройсмана.Помимо прочего, Порошенко также поздравил Нетаниягу с 69-й годовщиной Дня независимости Израиля и проинформировал его о ратификации украинско-израильского соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографа.Собеседники подтвердили обоюдную настроенность на активизацию двустороннего сотрудничества в различных сферах и обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.