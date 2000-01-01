Порошенко пригласил Нетаниягу в Украину

В ходе телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу посетить Украину в удобное время, а также выразил надежду на результативность предстоящего в мае визита премьер-министра Владимира Гройсмана в эту страну.
"Петр Порошенко пригласил Биньямина Нетаниягу осуществить визит в Украину в удобное время", - сообщили в пресс-службе украинского президента.
В сообщении также отмечается, что стороны выразили надежду на успешность предстоящего визита в Израиль главы украинского правительства Гройсмана.
Помимо прочего, Порошенко также поздравил Нетаниягу с 69-й годовщиной Дня независимости Израиля и проинформировал его о ратификации украинско-израильского соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографа.
Собеседники подтвердили обоюдную настроенность на активизацию двустороннего сотрудничества в различных сферах и обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.