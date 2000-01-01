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Википедия 05.05 07:28   MIGnews.com

Основатель соцсети "ВКонтакте" переехал на ПМЖ в Финляндию

Павел Дуров, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram переехал на постоянное место жительства в Финляндию. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании Telegram Messenger LLP, владеющей одноименным мессенджером, информирует газета "Известия".

В документе Дуров указан как человек, контролирующий компанию. Теперь он является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис с постоянным местом жительства в Финляндии.

Напомним, Павел Дуров покинул Россию в апреле 2014 года. Уезжая, он заявил, что "не собирается возвращаться", поскольку считает эту страну пока "несовместимой с интернет-бизнесом.

Пресс-служба "ВКонтакте" распространила сообщение о том, что полномочия гендиректора сети Павла Дурова прекращены с 21 апреля 2014 года. Согласно информации, руководство компании было вынуждено досрочно расторгнуть трудовой договор, так как Дуров не отозвал заявление об увольнении по собственному желанию от 21 марта 2014 года.
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