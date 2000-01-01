05.05 21:53 MIGnews.com

ЮНЕСКО ратифицировал анти-израильскую резолюцию

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Исполнительный совет ЮНЕСКО ратифицировал в пятницу, 5 мая, резолюцию, которая называет Израиль "оккупирующей державой" в Иерусалиме и оспаривает его связи со столицей.Резолюция была принята комиссией ЮНЕСКО во вторник, что вызвало гнев Израиля. Через день после принятия текста резолюции премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что Израиль сократит свои выплаты еще на один миллион долларов, в результате чего общее сокращение с декабря 2016 года достигнет 9 миллионов долларов.Представленная Исполнительному совету ЮНЕСКО Алжиром, Египтом, Ливаном, Марокко, Оманом, Катаром и Суданом в День независимости Израиля резолюция "Оккупированная Палестина" называла Израиль "оккупирующей державой", указывая на то, что Еврейское Государство не имеет законных или исторические связей с любой частью Иерусалима.Резолюция была принята 22 голосами "за". 23 страны воздержались от голосования, 10 - против.В тексте, утвержденном в штаб-квартире ЮНЕСКО, были изложены "все законодательные и административные меры и действия, предпринятые Израилем, оккупирующей державой, которые изменили или намерены изменить характер и статус священного города Иерусалима".ЮНЕСКО отмечает, что такие действия были "недействительными и должны быть отменены незамедлительно".Среди 10 стран, которые проголосовали против резолюции, были: США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Литва, Греция, Парагвай, Украина, Того и Германия.