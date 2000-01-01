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05.05 20:58   MIGnews.com

Сын иммигрантов представит Израиль перед евреями Украины

31-летний Ури Бив, сын иммигрантов из Эфиопии и член городского совета Назарета Иллита, отправится на следующей неделе в столицу Украины, Киев, в рамках кампании по поощрению иммиграции в Израиль (и, в частности, в Назарет Иллит).

Бив родился в Кфар-Сабе у родителей, которые иммигрировали в Израиль во время операции "Моисей". Когда ему было 4 года, семья переехала в Назарет Иллит. Он изучал политологию в колледже Эмек Езрел и 3 с половиной года назад женился на Гили Сегале. Три года назад Бив был избран в городской совет.

Бив должен посетить конференцию в Киеве, в которой примут участие сотни евреев со всей Украины. Международное братство христиан и евреев является партнером в финансировании поездки.

"Когда мэр предложил мне отправиться в делегации для поощрения иммиграции в Израиль, это было неожиданно, потому что я был членом оппозиции. Он отложил политику и принял решение на благо города", - отметил Ури Бив.

Бив не заботится о языковой проблеме: "Я свободно говорю по-английски, и переводчик присоединится ко мне, чтобы помочь мне с иммигрантами", - объяснил он.

"Как молодой человек эфиопского происхождения, интеграция в Израиль была непростой. Я достиг того, где я есть, и я пример успешной абсорбции в Израиле", - объяснил он.

"Как сын иммигрантов, это самая важная сионистская миссия, которую я мог бы иметь. Я сделаю все, что смогу, чтобы убедить украинских иммигрантов приехать в Назарет Иллит", - подчеркнул Бив.

За несколько дней до полета в Киев Бив встретился с новыми иммигрантами из бывшего Советского Союза, которые учились в абсорбционном центре в городе и получил от них несколько советов.
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