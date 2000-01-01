Нетаниягу одобрил закрытие предприятий в Шаббат

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в четверг, 4 мая, одобрил законопроект, который предоставит министру внутренних дел Арье Дери (Шас) полномочия по обеспечению соблюдения Закона о часах работы и отдыха, что позволит ему не допустить открытия супермаркетов в Шаббат.
Об этом стало известно во время встречи с ультра-ортодоксальными лидерами Арие Дери, министром здравоохранения Яаковом Лицманом и депутатом Кнессета Моше Гафни.
В настоящее время существуют два закона, которые препятствуют открытию супермаркетов в Шаббат: закон о рабочем времени и времени отдыха и муниципальное положение, которое предоставляет муниципалитетам право запрещать или же разрешать супермаркетам оставаться открытыми в Шаббат.
Закон о труде и отдыхе находится в ведении министерства социальных дел и социальных услуг. Однако нынешний министр Хаим Кац не занимает жесткую позицию по обеспечении контроля за его соблюдением. Во время встречи в четверг Дери попросил, чтобы ему предоставили полномочия для обеспечения работы Закона о труде и отдыхе вместо Каца.
Нетаниягу пообещал, что правительство будет продвигать законодательство, которое предоставит министру внутренних дел право контролировать выполнение этого закона. В сущности, это позволило бы министру Дери вынудить министра Каца закрыть супермаркеты в Шаббат или оштрафовать их, даже если министр Кац по-прежнему не захочет обеспечивать работу закона.
Кроме того, было согласовано, что Нетаниягу скажет генеральному прокурору Авишаю Мандельблиту, что он должен представлять официальную позицию правительства по вопросу о супермаркетах, которые остаются открытыми в Шаббат, перед Верховным судом.
Одновременно было сообщено о том, что соответствующие стороны будут продолжать работу над законопроектом о защите полномочий министра внутренних дел, когда речь заходит об утверждении муниципальных подзаконных актов.
В случае одобрения, такой закон предоставит министру Дери полномочия отклонить любые будущие муниципальные положения или поправки к существующим положениям, которые направлены на предоставление большего количества разрешений на открытие предприятий в Шаббат.