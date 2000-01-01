Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Официальный сайт Минобороны РФ 05.05 20:18   MIGnews.com

Россия прекратила применение авиации в Сирии

Россия прекратила применение авиации в зонах деэскалации в Сирии с 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Сергея Рудского.

Как отметил военный, в зону деэскалации не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в России и ряде других стран. Террористы постоянно наносят удары по Дамаску из Кабуна. Рудской заверил, что операция в этом районе будет продолжена.

Меморандум о создании зон деэскалации на территории Сирии был подписан накануне и вступил в силу с 00.00 мск 5 мая. Как считают в Минобороны, он позволит отделить боевиков от представителей умеренной оппозиции в САР.

Документ поддержали страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Сирия, Иран), а также ООН, администрация США, руководство Саудовской Аравии и т.д.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:19
Лавров пообещал "добить" боевиков ИГ
20:58
Сын иммигрантов представит Израиль перед евреями Украины
19:24
СМИ: Глава ЕК Юнкер пришел пьяным на саммит в Женеве
18:56
Германия: Здесь нет места для референдума о смертной казни
18:21
В Сомали во время операции погиб военнослужащий США
17:55
В Баварии установят Мемориальные плиты в память о Холокосте
17:22
Во Франции арестован "радикализированный" мужчина
16:49
Меркель намерена сохранить партнерские отношения с Британией
16:20
Израиль укрепляет экономическое сотрудничество с Румынией
15:51
Чешская девушка-скаут прославилась за противостояние нацисту
15:19
Глава Amazon.com продал пакет акций своей компании на 1 млрд
14:45
Умер экс-министр туризма Бенни Элон
14:19
Немка решила выбить алименты у мужчины, которого знала 3 дня
13:37
Четыре зоны деэскалации начнут действовать в Сирии с 6 мая
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus