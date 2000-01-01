05.05 20:18 MIGnews.com

Россия прекратила применение авиации в Сирии

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Россия прекратила применение авиации в зонах деэскалации в Сирии с 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Сергея Рудского.Как отметил военный, в зону деэскалации не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в России и ряде других стран. Террористы постоянно наносят удары по Дамаску из Кабуна. Рудской заверил, что операция в этом районе будет продолжена.Меморандум о создании зон деэскалации на территории Сирии был подписан накануне и вступил в силу с 00.00 мск 5 мая. Как считают в Минобороны, он позволит отделить боевиков от представителей умеренной оппозиции в САР.Документ поддержали страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Сирия, Иран), а также ООН, администрация США, руководство Саудовской Аравии и т.д.