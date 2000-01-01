Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Германия: Здесь нет места для референдума о смертной казни | Фото: Thinkstock05.05 18:56   MIGnews.com

Германия: Здесь нет места для референдума о смертной казни

Высокопоставленный немецкий политик заявил, что правительство не должно допускать в Германии голосования на референдуме о том, следует ли вновь ввести смертную казнь в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос о восстановлении смертной казни после победы на референдуме о расширении полномочий президента, который состоялся в прошлом месяце. Германия и другие европейские страны яростно выступают против казней.

Министерство иностранных дел Германии отметило, что правительство должно одобрить суверенные действия других стран, таких как референдумы, на своей территории. МИД разрешил голосование на избирательных участках для турецких граждан на турецком конституционном референдуме в прошлом месяце.

Мартин Шульц, кандидат от канцлера Ангелы Меркель на сентябрьских выборах, заявил журналу Der Spiegel в пятницу, 5 мая: "Мы не можем допустить, чтобы голосование в Германии было инструментом, противоречащим нашим ценностям и нашей конституции".

Левоцентристская партия Шульца является младшим партнером нынешнего коалиционного правительства Меркель.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:24
СМИ: Глава ЕК Юнкер пришел пьяным на саммит в Женеве
18:21
В Сомали во время операции погиб военнослужащий США
17:55
В Баварии установят Мемориальные плиты в память о Холокосте
17:22
Во Франции арестован "радикализированный" мужчина
16:49
Меркель намерена сохранить партнерские отношения с Британией
16:20
Израиль укрепляет экономическое сотрудничество с Румынией
15:51
Чешская девушка-скаут прославилась за противостояние нацисту
15:19
Глава Amazon.com продал пакет акций своей компании на 1 млрд
14:45
Умер экс-министр туризма Бенни Элон
14:19
Немка решила выбить алименты у мужчины, которого знала 3 дня
13:37
Четыре зоны деэскалации начнут действовать в Сирии с 6 мая
13:28
6 солдат накажут за инфильтрацию "сумасшедшего" ливанца
13:15
Россия может доказать, что химатака на Хан-Шейхун провокация
12:57
Афганец зарезал беженку за переход из ислама в христианство
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus