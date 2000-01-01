05.05 21:19 MIGnews.com

Лавров пообещал "добить" боевиков ИГ

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Глава министерства иностранных дел России высказался на тему террористической организации "Исламское государство", также известной как ISIS, и пообещал "добить их". Об этом министр заявил в интервью телеканалу "Мир 24".Дипломат констатировал, что террористы этой организации орудуют в ближневосточном регионе, в странах Северной Африки, а в последнее время они начали проявлять активность и в Афганистане. Несмотря на тот факт, что терпеть поражение боевики не намерены, Лавров пообещал в любом случае "добить их"."К сожалению, ИГ не только освоилась на Ближнем Востоке и севере Африки и пока не хочет сдаваться, но мы обязательно ее добьем", – отметил министр.Особое беспокойство у политика вызывает тот факт, что в последнее время террористы начали действовать в северной части Афганистана, которая граничит с союзными для РФ государствами.Также Лавров напомнил, что 1,5 года назад Путин предлагал создать единый фронт для борьбы с терроризмом в мире, и его предложение до сих пор в силе.