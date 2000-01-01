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flickr 05.05 16:49   MIGnews.com

Меркель намерена сохранить партнерские отношения с Британией

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала в пятницу, 5 мая, провести честные и конструктивные переговоры с Великобританией о выходе из Европейского союза с целью сохранения хороших партнерских отношений.

"Мы, конечно, будем нуждаться в этом и хотим, чтобы Британия стала хорошим партнером в будущем", - сказала Меркель в своем выступлении в Гамбурге, добавив, что переговоры касательно Brexit будут "чрезвычайно сложными и интенсивными".

"Британия в будущем будет менее тесно связана, чем до сих пор, в том числе в экономической сфере", - сказала она, добавив, что, тем не менее, важно иметь хорошие связи с Великобританией по вопросам экономической политики, политики безопасности и обороны.
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