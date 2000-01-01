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flickr/Prime Minister of Israel 05.05 16:20   MIGnews.com

Израиль укрепляет экономическое сотрудничество с Румынией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел переговоры с премьер-министром Румынии Сорином Гриндяну, который прибыл с визитом во главе большой делегации, включая министров обороны и экономики, в четверг, 4 мая.

Премьер-министры Израиля и Румынии подписали соглашения об экономическом сотрудничестве и взаимном сокращении расходов на роуминговые услуги.

Политики также обсудили вопросы сотрудничества между вооруженными силами двух государств. Воздушные силы уже проводят военные учения в обеих странах.
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