05.05 16:20 MIGnews.com

Израиль укрепляет экономическое сотрудничество с Румынией

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел переговоры с премьер-министром Румынии Сорином Гриндяну, который прибыл с визитом во главе большой делегации, включая министров обороны и экономики, в четверг, 4 мая.Премьер-министры Израиля и Румынии подписали соглашения об экономическом сотрудничестве и взаимном сокращении расходов на роуминговые услуги.Политики также обсудили вопросы сотрудничества между вооруженными силами двух государств. Воздушные силы уже проводят военные учения в обеих странах.