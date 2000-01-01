Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Национально-религиозный лагерь беспокоит Ципи Ливни 05.05 07:13   MIGnews.com

Ципи Ливни: Нетаниягу победил, благодаря избирателям Беннета

Депутат Кнессета Ципи Ливни ("Сионистский лагерь") атаковала национально-религиозные партии за, на ее взгляд, их радикализированные идеи и взгляды.

"Меня очень беспокоит то, что я слышу сегодня в "Еврейском доме" и в лагере религиозного сионизма. Лозунги, которые мы слышим, это "Мы - большинство, и поэтому мы решаем", - сказала она в интервью журналисту Амиту Сегалю.

Слова экс-министр иностранных дел прозвучали в рамках мероприятия, которое вечером 4 мая прошло в Центре наследия Менахема Бегина по случаю 40-летия победы "Ликуда" на парламентских выборах, что положило конец непрерывному правлению партии "Мапай".

Ливни сказала, что ее воспитывали с видением Большого Израиля, но при этом она не готова превращать всех арабов в Иудее и Самарии в израильских граждан.

"Нетаниягу выиграл предвыборную кампанию из-за избирателей Беннета, которые объединились вокруг правого лидера, а левоцентристские партии получили больше голосов в целом. "Если вы настоящие патриоты, голосуйте за Нетаниягу". Это и привело его к победе на выборах", - сказала политик в интервью.

Дальше экс-министр обрушилась с критикой на "Ликуд".

"Люди вспоминают Бегина с любовью из-за сильного желания вернуться в государство, с которым он характеризовался. Именно потому, что "Ликуд" был в меньшинстве, очень страшно, как они поступают сегодня с теми, кто выступает против них", - жалуется Ципи Ливни.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:46
Порошенко пригласил Нетаниягу в Украину
07:33
Герцлия: групповое изнасилование по собственному желанию
07:28
Основатель соцсети "ВКонтакте" переехал на ПМЖ в Финляндию
07:22
Израиль: За кашрутом будут следить видеокамеры
06:44
ПА: Перестать платить террористам? Абсурд
05:43
Найдена специя, улучшающая память
04:11
Похудевший Бред Питт снялся для GQ впервые после развода
03:23
Александр Буйнов готовится к операции
02:28
Ученые выяснили, как работает "сарафанное радио"
01:42
Секрет правильного завтрака, для желающих похудеть
00:28
Ученые узнали, почему люди матерятся
23:19
Россия завершила 12 проектов по созданию военной техники
22:29
Кубинский залив Свиней пережил нашествие крабов  
21:45
Тель-Авив вошел в топ-10 городов мира для веганов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus