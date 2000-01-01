05.05 07:13 MIGnews.com

Ципи Ливни: Нетаниягу победил, благодаря избирателям Беннета

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Кнессета Ципи Ливни ("Сионистский лагерь") атаковала национально-религиозные партии за, на ее взгляд, их радикализированные идеи и взгляды."Меня очень беспокоит то, что я слышу сегодня в "Еврейском доме" и в лагере религиозного сионизма. Лозунги, которые мы слышим, это "Мы - большинство, и поэтому мы решаем", - сказала она в интервью журналисту Амиту Сегалю.Слова экс-министр иностранных дел прозвучали в рамках мероприятия, которое вечером 4 мая прошло в Центре наследия Менахема Бегина по случаю 40-летия победы "Ликуда" на парламентских выборах, что положило конец непрерывному правлению партии "Мапай".Ливни сказала, что ее воспитывали с видением Большого Израиля, но при этом она не готова превращать всех арабов в Иудее и Самарии в израильских граждан."Нетаниягу выиграл предвыборную кампанию из-за избирателей Беннета, которые объединились вокруг правого лидера, а левоцентристские партии получили больше голосов в целом. "Если вы настоящие патриоты, голосуйте за Нетаниягу". Это и привело его к победе на выборах", - сказала политик в интервью.Дальше экс-министр обрушилась с критикой на "Ликуд"."Люди вспоминают Бегина с любовью из-за сильного желания вернуться в государство, с которым он характеризовался. Именно потому, что "Ликуд" был в меньшинстве, очень страшно, как они поступают сегодня с теми, кто выступает против них", - жалуется Ципи Ливни.